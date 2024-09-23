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11:35, 23 сентября 2024Россия

Сестра участника СВО заподозрила военных в подмене тела ее брата

В Приморье сестра участника СВО заподозрила военных в подмене тела ее брата
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Приморского края заподозрила военных в подмене тела ее брата. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) в апреле 2024 года. Уже в мае его объявили пропавшим без вести. Затем командир бойца сообщил его сестре, что тот не вернулся из боя.

Связавшийся с женщиной офицер сообщил, что участника СВО опознали по татуировке на ноге. Россиянка не поверила в это — по ее словам, у ее брата не было ни ранее нанесенных татуировок, ни возможности сделать их в зоне СВО.

Сестра бойца попросила провести генетическую экспертизу, однако получила отказ. В сентябре она обратилась в полицию — женщина опасается, что может вместо родственника похоронить чужого человека.

Ранее мать другого участника СВО опознала сына по татуировке. Мужчина специально набивал наколки на различных частях тела, чтобы это помогло опознать его. Соответствующие фотографии он отправлял матери.

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      Алан Босиков
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