Мать участника СВО опознала обугленное тело сына среди других по одному признаку

Мать опознала обугленное тело не вернувшегося из зоны СВО сына по татуировке

Мать не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО) бойца опознала обугленное тело сына благодаря одному признаку. Об этом в свое время позаботился сам военнослужащий, сообщает «Комсомольская правда».

Участник спецоперации сделал на своем теле несколько татуировок, которые помогли бы опознать его. Так, однажды мужчина прислал матери фотографию очередной наколки — крыльев, которые набил на груди. Помимо этого, на ногу военнослужащего было нанесено изображение льва, а на шею — число 13, которое боец считал приносящим ему удачу.

В последнем разговоре с матерью солдат говорил, что собирается ехать на передовую забирать раненых. Затем связь с ним пропала, а несколько дней спустя женщина позвонила сослуживцу сына и заставила того сказать правду. Выяснилось, что в КамАЗ, в котором находился боец, попал снаряд.

Тело доставили в морг как неопознанное, поскольку второй водитель не знал ничего, кроме позывного бойца. Конечности и шея мужчины сильно обгорели. Приехавшая на опознание мать увидела на одном из тел изображение крыльев — именно такая татуировка была у ее сына.

Мужчину наградили орденом Мужества. Ему было 24 года.

Ранее на Урале сестра другого участника СВО настояла на вскрытии цинкового гроба брата. Она решилась на это после слов военкома.