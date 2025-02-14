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10:58, 14 февраля 2025Россия

Путин дал Минобороны поручение по пропавшим без вести бойцам СВО

Путин поручил МО подготовить идеи усовершенствования поиска пропавших бойцов СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны (МО) подготовить предложения по усовершенствованию механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), и поддержки их семей. Это следует из списка поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Оборонное ведомство должно предоставить свои идеи до 1 апреля. Ответственным назначен министр обороны России Андрей Белоусов.

Ранее Путин поручил до 1 июля проработать вопрос о внедрении обязательной геномной регистрации участников СВО. Идею сбора ДНК-материала предложила Юлия Белехова из «Комитета семей воинов Отечества». По ее словам, от родственников пропавших военных поступает много обращений с просьбой помочь в их поисках.

Кроме того, в январе замглавы Минобороны Анна Цивилева рассказала, что в ведомстве разработали алгоритм действий при поиске пропавших без вести бойцов. По ее словам, эта работа ведется при тесном взаимодействии со Следственным комитетом и МВД.

ЖЗЛ
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