Путин дал Минобороны поручение по пропавшим без вести бойцам СВО

Путин поручил МО подготовить идеи усовершенствования поиска пропавших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поручил Минобороны (МО) подготовить предложения по усовершенствованию механизма поиска военнослужащих, пропавших без вести в ходе специальной военной операции (СВО), и поддержки их семей. Это следует из списка поручений по итогам прямой линии и пресс-конференции главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Оборонное ведомство должно предоставить свои идеи до 1 апреля. Ответственным назначен министр обороны России Андрей Белоусов.

Ранее Путин поручил до 1 июля проработать вопрос о внедрении обязательной геномной регистрации участников СВО. Идею сбора ДНК-материала предложила Юлия Белехова из «Комитета семей воинов Отечества». По ее словам, от родственников пропавших военных поступает много обращений с просьбой помочь в их поисках.

Кроме того, в январе замглавы Минобороны Анна Цивилева рассказала, что в ведомстве разработали алгоритм действий при поиске пропавших без вести бойцов. По ее словам, эта работа ведется при тесном взаимодействии со Следственным комитетом и МВД.