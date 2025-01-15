В Минобороны рассказали о поиске пропавших без вести бойцов СВО

Замглавы МО РФ Цивилева: разработан алгоритм поиска пропавших без вести на СВО

В Минобороны (МО) разработали алгоритм действий при поиске пропавших без вести бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом на заседании оргкомитета «Победа» рассказала замглавы МО РФ Анна Цивилева, передает ТАСС.

По словам заместителя министра оборонного ведомства, работа по поиску солдат ведется при тесном взаимодействии со Следственным комитетом и МВД. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» и Военно-социальный центр министерства обороны активно взаимодействуют с родственниками пропавших военнослужащих.

«Важной поддержкой со стороны государства стал указ президента о предоставлении ежемесячной социальной выплаты детям пропавших без вести участников специальной военной операции», — добавила Цивилева.

Ранее жительница Санкт-Петербурга больше года добивалась признания смерти отца на СВО. Все это время из-за постоянного огня эвакуировать военного с поля боя не представлялось возможным.