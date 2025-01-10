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18:08, 10 января 2025Россия

Россиянка больше года добивалась признания смерти отца на СВО

В Петербурге суд признал смерть россиянина на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Россиянка больше года добивалась признания смерти отца в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. До этого момента он считался пропавшим без вести, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Как следует из материалов дела, в феврале 2023 года россиянин отправился на передовую. Он проходил службу в составе добровольческого формирования в Донецкой Народной Республике. Летом 2023 года стало известно, что мужчина уже не вернется с фронта.

В воинской части дочери бойца СВО сообщили, что ее отец попал под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этого момента он стал считаться пропавшим без вести, так как, вероятно, получил ранения не совместимые с жизнью, но в связи с постоянным огневым воздействием противника эвакуировать военного с поля боя не представлялось возможным.

В суде признали смерть военнослужащего, обосновав это тем, что россиянин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших его жизни, и в течение шести месяцев о месте его пребывания ничего не известно.

Ранее в Нефтеюганске участника СВО признали отцом после того, как он не выжил в бою. Имя бойца не было указано в свидетельстве о рождении ребенка, из-за чего ребенок не мог рассчитывать на получение мер социальной поддержки. По решению суда эта ошибка в документах была исправлена.

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