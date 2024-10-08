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11:31, 8 октября 2024Россия

Боец СВО стал отцом после смерти

В Нефтеюганске бойца СВО посмертно признали отцом ребенка местной жительницы

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

В Нефтеюганске (Югра) участника специальной военной операции (СВО) признали отцом после смерти военнослужащего в бою. Об этом сообщает издание muksun.fm со ссылкой на органы прокуратуры.

Имя бойца не было указано в свидетельстве о рождении ребенка. Таким образом, юридически солдат не был его отцом. Из-за этого ребенок не мог рассчитывать на получение мер социальной поддержки.

Россиянка обратилась в суд для установления факта отцовства. В результате рассмотрения дела ее требования были удовлетворены. «Права ребенка (...) участника СВО восстановлены», — отметили в прокуратуре.

Ранее в Приморье мать другого бойца СВО лишила его биологического отца «гробовых» выплат за сына. В суде истица смогла доказать, что мужчина не принимал участия в воспитании сына. Суд встал на сторону россиянки, обязав ответчика вернуть уже полученные им денежные средства.

ЖЗЛ
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