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13:01, 1 апреля 2025Россия

Госдума разрешила одной категории россиян брать дополнительный отпуск

Госдума дала родственникам раненых бойцов СВО право на дополнительный отпуск
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Депутаты Госдумы разрешили родственникам раненых участников специальной военной операции (СВО) брать дополнительный отпуск. Закон, расширяющий права этой категории россиян, принят сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из документа, в Трудовой кодекс России внесут изменения, которые дадут родителям, супругам и детям раненых военнослужащих возможность взять неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. Кроме того, в случае смерти участника СВО его родственники смогут оформить отпуск на 14 дней, однако он также не предусматривает сохранения заработной платы.

В Госдуме подчеркнули, что данные меры уже частично действуют, но затрагивают не всех бойцов спецоперации. Ожидается, что принятый закон усилит социальную защиту военнослужащих и членов их семей.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова призвала ускорить признание гражданских браков с военными и дать неофициальным женам бойцов право на наследство и льготы. Согласно инициативе, внесенной в Госдуму в январе 2024 года, гражданским супругам необходимо будет предоставить в суде доказательство ведения совместного хозяйства, а также проживания в паре сроком не менее трех лет, а при наличии ребенка — не менее года.

ЖЗЛ
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