Госдума разрешила одной категории россиян брать дополнительный отпуск

Депутаты Госдумы разрешили родственникам раненых участников специальной военной операции (СВО) брать дополнительный отпуск. Закон, расширяющий права этой категории россиян, принят сразу во втором и третьем чтениях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как следует из документа, в Трудовой кодекс России внесут изменения, которые дадут родителям, супругам и детям раненых военнослужащих возможность взять неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 35 календарных дней. Кроме того, в случае смерти участника СВО его родственники смогут оформить отпуск на 14 дней, однако он также не предусматривает сохранения заработной платы.
В Госдуме подчеркнули, что данные меры уже частично действуют, но затрагивают не всех бойцов спецоперации. Ожидается, что принятый закон усилит социальную защиту военнослужащих и членов их семей.
Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова призвала ускорить признание гражданских браков с военными и дать неофициальным женам бойцов право на наследство и льготы. Согласно инициативе, внесенной в Госдуму в январе 2024 года, гражданским супругам необходимо будет предоставить в суде доказательство ведения совместного хозяйства, а также проживания в паре сроком не менее трех лет, а при наличии ребенка — не менее года.