Бывший СССР
21:27, 3 января 2026Бывший СССР

Зеленский заявил о новом шансе закончить конфликт на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт в стране. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что встретился с представителями стран так называемой «коалиции желающих», в ходе мероприятия обсудили последовательность дальнейших шагов. Так, 5 января пройдет встреча начальников генеральных штабов, 6 января в Париже состоится саммит на высшем уровне. «Сейчас у нас новая волна, новый шанс завершить конфликт. И мы благодарны за то, что не одиноки на дипломатическом пути», — отметил Зеленский.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель. Однако для этого Киеву нужно пойти на компромисс по вопросу территорий.

