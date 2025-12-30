Премьер Польши призвал Украину к компромиссу по ключевому вопросу

Премьер Польши Туск: Киеву нужно будет пойти на компромисс по вопросу территорий

Мир на Украине может быть достигнут в течение нескольких недель, но для этого Киеву нужно будет пойти на компромисс по вопросу территорий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает газета Wiadomości.

«Президент [Украины Владимир] Зеленский демонстрирует здесь добрую волю. С его точки зрения, что вполне понятно, необходимо провести референдум. Украинский народ должен дать свое согласие на территориальные решения», — отметил он.

По словам Туска, возможные территориальные уступки со стороны Киева должны быть подкреплены реальными, надежными гарантиями безопасности Украины со стороны западных стран, в том числе США.

Ранее Зеленский заявил, что 85 процентов граждан Украины не поддерживают вывод войск с территорий Донбасса. По его словам, украинцы хотят мира в стране, но он должен быть справедливым.