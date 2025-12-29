Зеленский: 87 % граждан Украины желают наступления мира

87 % граждан Украины желают наступления мира, при этом 85 % украинцев отказались поддерживать вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Сегодня президент Трамп сказал, что, согласно опросам, 85 %, а может быть, 87 %, хотят мира, так что люди согласны. Я отметил, что 87 % поддерживают мир, но в то же время 85 % против вывода войск с востока, с Донбасса», — сказал он.

По словам Зеленского, украинцы хотят мира в стране, но он должен быть справедливым. Глава Украины назвал вывод ВСУ с Донбасса худшим сценарием, который неприемлем для украинцев.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что конфликт нужно закончить только дипломатическим путем, альтернативных вариантов миру на Украине нет. Он отметил, что в случае продолжения военного конфликта, США и страны Европы продолжат помогать Киеву.