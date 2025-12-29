Зеленский высказался об альтернативах миру

Зеленский: Альтернативы миру на Украине нет

Альтернативы миру на Украине нет. Конфликт нужно закончить дипломатическим путем. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Альтернативы миру нет. Мы с американцами считаем — и здесь у нас единая позиция — что необходимо дипломатически закончить войну, оказать давление на Россию, иначе война продолжится», — заявил он.

Зеленский также отметил, что Вашингтон «будет продолжать вместе с европейцами помогать Украине» в случае продолжения конфликта.

Ранее украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что Владимир Зеленский не стал прямо заявлять о невозможности вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой народной республики.