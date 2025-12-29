Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:06, 29 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский высказался об альтернативах миру

Зеленский: Альтернативы миру на Украине нет
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Альтернативы миру на Украине нет. Конфликт нужно закончить дипломатическим путем. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам своих переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщение опубликовано в Telegram-канале политика.

«Альтернативы миру нет. Мы с американцами считаем — и здесь у нас единая позиция — что необходимо дипломатически закончить войну, оказать давление на Россию, иначе война продолжится», — заявил он.

Зеленский также отметил, что Вашингтон «будет продолжать вместе с европейцами помогать Украине» в случае продолжения конфликта.

Ранее украинское издание «Страна.ua» обратило внимание, что Владимир Зеленский не стал прямо заявлять о невозможности вывода Вооруженных сил Украины с территории Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok