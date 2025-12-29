«Страна.ua»: Зеленский не стал прямо утверждать, что не выведет ВСУ из ДНР

Комментируя итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом и возможный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ДНР, украинский лидер Владимир Зеленский не стал прямо утверждать, что этого не сделает. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины», — приводит издание слова политика, указывая, что тот не исключил сценарий вывода войск из региона.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон не говорят о создании демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, но обсуждают идею создания зоны свободной торговли. Он добавил, что этот вопрос не обсуждался детально и требует дальнейшей проработки в переговорах с США.

24 декабря профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что идея Белого дома о превращении ДНР в свободную экономическую зону является не более чем попыткой «сохранить лицо» и получить финансовую выгоду.