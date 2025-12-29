Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:10, 29 декабря 2025Бывший СССР

На Украине в словах Зеленского увидели шанс вывода ВСУ из ДНР

«Страна.ua»: Зеленский не стал прямо утверждать, что не выведет ВСУ из ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Комментируя итоги встречи с президентом США Дональдом Трампом и возможный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ДНР, украинский лидер Владимир Зеленский не стал прямо утверждать, что этого не сделает. На это обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«У нас есть своя земля, своя территориальная целостность, свое государство и свои интересы. Мы будем действовать в соответствии с интересами Украины», — приводит издание слова политика, указывая, что тот не исключил сценарий вывода войск из региона.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон не говорят о создании демилитаризованной зоны вдоль линии боевого соприкосновения, но обсуждают идею создания зоны свободной торговли. Он добавил, что этот вопрос не обсуждался детально и требует дальнейшей проработки в переговорах с США.

24 декабря профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» подчеркнул, что идея Белого дома о превращении ДНР в свободную экономическую зону является не более чем попыткой «сохранить лицо» и получить финансовую выгоду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл последствия атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Раскрыто любимое блюдо Петра I

    Татьяна Буланова раскрыла секреты стройности после 50 лет

    Самыми молодыми миллиардерами в мире стали придумавшие ИИ-стартап друзья

    В России прокомментировали атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина

    В России выдадут меньше ипотеки

    РЖД сократит инвестиции в 2026 году

    Москвичи начали лепить котовиков

    Зеленский раскрыл процент желающих мира украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok