Водитель каршеринга сбил двух женщин в Москве во время побега от полиции

В Москве водитель каршеринга сбил двух женщин, сбегая от полиции

В Москве на Алтуфьевском шоссе водитель каршеринга сбил двух женщин, сбегая от полиции. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, водитель автомобиля Haval не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться, после чего началась погоня. Уходя от преследования, автомобиль перевернулся. Водителя задержали. Установлено, что он арендовал машину по фейковым данным.

Пострадавших госпитализировали.

