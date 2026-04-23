Силовые структуры
20:02, 23 апреля 2026Силовые структуры

Водитель каршеринга сбил двух женщин в Москве во время побега от полиции

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве на Алтуфьевском шоссе водитель каршеринга сбил двух женщин, сбегая от полиции. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, водитель автомобиля Haval не отреагировал на требование сотрудников ГИБДД остановиться, после чего началась погоня. Уходя от преследования, автомобиль перевернулся. Водителя задержали. Установлено, что он арендовал машину по фейковым данным.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes, которая оказалась виновницей ДТП на Садовом кольце в Москве, является внучкой известного государственного деятеля Николая Аброськина.

