Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:12, 22 апреля 2026

Виновница смертельного ДТП с участием Mercedes в Москве оказалась внучкой генерала

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Водитель Mercedes, которая оказалась виновницей ДТП на Садовом кольце в Москве, является внучкой известного государственного деятеля Николая Аброськина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным из открытых источников, в июне 2003 года указом президента России Аброськину было присвоено воинское звание «генерал армии», в 2011-2014 годах он был советником министра обороны и депутатом Госдумы, осенью 2014 года назначен заместителем управляющего делами президента, а затем переведен на пост первого заместителя управделами президента. Освобожден от должности в декабре 2020 года.

Авария с участием 29-летней внучки Аброськина произошла вечером в понедельник, 20 апреля. Ее автомобиль Mercedes сначала врезался в велосипед, после чего протаранил несколько машин. В результате случившегося погибли два человека. Таганский районный суд избрал виновнице ДТП меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok