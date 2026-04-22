Виновница смертельного ДТП с участием Mercedes в Москве оказалась внучкой генерала

«112»: Виновница ДТП с участием Mercedes является внучкой генерала Аброськина

Водитель Mercedes, которая оказалась виновницей ДТП на Садовом кольце в Москве, является внучкой известного государственного деятеля Николая Аброськина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным из открытых источников, в июне 2003 года указом президента России Аброськину было присвоено воинское звание «генерал армии», в 2011-2014 годах он был советником министра обороны и депутатом Госдумы, осенью 2014 года назначен заместителем управляющего делами президента, а затем переведен на пост первого заместителя управделами президента. Освобожден от должности в декабре 2020 года.

Авария с участием 29-летней внучки Аброськина произошла вечером в понедельник, 20 апреля. Ее автомобиль Mercedes сначала врезался в велосипед, после чего протаранил несколько машин. В результате случившегося погибли два человека. Таганский районный суд избрал виновнице ДТП меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.