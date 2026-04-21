На Садовом кольце произошло массовое ДТП из-за россиянки за рулем Mercedes. Одной из жертв оторвало голову

В Москве задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП в центре города

На Садовом кольце в центре Москвы произошло массовое смертельное ДТП. Виновницей аварии вечером 20 апреля стала 29-летняя женщина на автомобиле Mercedes.

В столичной прокуратуре сообщили, что в ДТП не выжили два человека — водитель электровелосипеда и пассажирка Mitsubishi. Известно, что первому оторвало голову, а пострадавшую экстренно госпитализировали, но спасти не смогли — она скончалась в больнице. В аварии пострадали еще несколько человек.

По последним данным, в ДТП попали шесть автомобилей, рядом с ними в плотном потоке ехал молодой человек на электровелосипеде. После мощного удара его отбросило к обочине, а от велосипеда почти ничего не осталось.

Момент смертельной аварии в центре Москвы попал на видео

Аварии не удалось избежать из-за действий водительницы Mercedes на улице Садовая-Черногрязская. В сети позднее появилось видео. Его публикует столичный департамент транспорта.

На кадрах запечатлен момент жесткого столкновения. Показано, как на большой скорости машина движется в крайней правой полосе и врезается в электровелосипед. Затем Mercedes влетает в автомобиль такси и таранит еще несколько машин, оказываясь на встречной полосе. Автомобили, проезжавшие мимо, экстренно тормозили из-за произошедшего.

Предполагаемую виновницу смертельного ДТП в Москве задержали

Известно, что автомобиль, совершивший наезд на транспортные средства, не имел регистрационных знаков. Вела его 29-летняя женщина (Анна В.), вскоре ее задержали. В момент аварии она была в состоянии алкогольного опьянения.

Анна В., как пишет «112», в прошлом несколько лет работала в Россотрудничестве. По данным начальника пресс-центра столичного МВД Владимира Васенина, в отношении виновницы начата проверка и уже заведено уголовное дело. Россиянке грозит лишение свободы на срок до 15 лет.