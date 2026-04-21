09:01, 21 апреля 2026Авто

В центре Москвы произошло смертельное ДТП с пятью автомобилями

Два человека не выжили в аварии с участием пяти машин на Садовом кольце в Москве
Майя Назарова

Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

На Садовом кольце в центре Москвы произошло смертельное ДТП с участием пяти машин. В результате аварии не выжили два человека. Об этом стало известно столичной прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что накануне на улице Садовая-Черногрязская женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с несколькими транспортными средствами.

Водитель электровелосипеда получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi довезли до больницы, но не спасли, отметили в прокуратуре. Еще несколько человек пострадали. По факту случившегося начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Тогда на Зеленоградской улице водитель «Газели» наехал на стоявшую из-за технической неисправности легковую машину.

