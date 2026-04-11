Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Момент столкновения попал на видео, ролик был опубликован в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло в районе Зеленоградской улицы в Москве. Водитель «газели» наехал на стоявший из-за технической неисправности легковой автомобиль.

Как сообщает РЕН ТВ, жертвами происшествия стали два человека — водитель и пассажир легкового автомобиля.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП в Татарстане. Утром 11 апреля на 6-м километре автодороги Базарные Матаки — Болгары столкнулись трактор с прицепом и машина марки «Лада-Гранта». Оба водителя и два пассажира автомобиля не выжили. Еще одного пассажира машины госпитализировали.