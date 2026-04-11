11:34, 11 апреля 2026Россия

Жертвами ДТП с трактором в российском регионе стали четыре человека

В Татарстане в ДТП легковушки с трактором погибло 4 человека и 1 пострадал
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В Татарстане жертвами ДТП с трактором стали четыре человека, еще один пострадал. Об этом «Ленте.ру» сообщили в республиканской прокуратуре.

По предварительной информации, ДТП произошло утром 11 апреля на 6-м километре автодороги Базарные Матаки — Болгары. Там столкнулись трактор с прицепом и машина марки «Лада-Гранта». Жертвами стали оба водителя и два пассажира автомобиля. Еще один пассажир машины госпитализирован.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Алькеевского района Татарстана Луиза Хайруллина.

Ранее сообщалось, что в Александровском округе Ставропольского края произошло страшное ДТП с участием двух легковых машин. На десятом километре дороги Александровское — Новоселицкое — Буденновск произошло встречное столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Datsun.

