16:34, 10 апреля 2026Авто

В Ставропольском крае произошло страшное ДТП

Столкновение под Александровском унесло жизни четырех человек, включая младенца
Марина Аверкина

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья»

В Александровском округе Ставропольского края произошло страшное ДТП с участием двух легковых машин. На десятом километре дороги «Александровское — Новоселицое — Буденновск» произошло встречное столкновение автомобилей «ВАЗ 2114» и Datsun, сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция Ставрополья».

За рулем отечественного автомобиля находилась 34-летняя женщина, вместе с которой в салоне ехали годовалый ребенок и 15-летняя девочка. Иномаркой управлял 25-летний мужчина, который также ехал с пассажиром.

По предварительным данным, «Лада» выскочила на встречную полосу, где врезалась в иномарку. Удар оказался фатальным для четверых участников движения. На месте от травм скончались трое — оба водителя, а также годовалый ребенок. Еще двух пассажиров из обеих машин с травмами разной степени тяжести оперативно доставили в центральную районную больницу Александровского. Позже стало известно, что девочка — пассажир «ВАЗ 2114» — от полученных травм скончалась в медучреждении.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия.

Ранее стало известно, что во Владивостоке на улице Сахалинской произошло дорожное происшествие с участием грузового автомобиля. Водитель фуры влетел в припаркованные на обочине легковые машины.

