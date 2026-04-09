12:32, 9 апреля 2026Авто

Фура влетела в припаркованные на обочине машины во Владивостоке

Во Владивостоке водитель большегруза протаранил пять припаркованных машин
Марина Аверкина

Кадр: Telegram-канал «Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока»

Во Владивостоке на улице Сахалинской произошло дорожное происшествие с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Сводка25 | Новости Приморья и Владивостока». По предварительной информации, водитель фуры влетел в припаркованные на обочине легковые машины.

Судя по кадрам с места происшествия, пострадали пять автомобилей. Они получили значительные повреждения. Свидетели столкновения сообщили, что действия мужчины за рулем большегруза показались им странными.

Прибывший на место аварии наряд полиции зафиксировал отсутствие прав на управление транспортным средством у водителя грузовика. Очевидцы сообщают, что он еле стоял на ногах, когда правоохранители пытались усадить его в служебный автомобиль. Они предполагают, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что торжество по случаю шестилетия сына обернулось для семьи из Чебоксар разбирательством с сотрудниками Госавтоинспекции. Поводом стало размещенное в интернете видео, на котором именинник, еле достающий до руля, управляет отцовским BMW X1.

