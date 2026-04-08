Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
19:39, 8 апреля 2026Авто

Россияне посадили за руль детсадовца и поплатились

В Чебоксарах 6-летний водитель BMW был вынужден познакомиться с ГАИ
Марина Аверкина

Кадр: Автоновости Чебоксары от ZR

Торжество по случаю шестилетия сына обернулось для семьи из Чебоксар разбирательством с сотрудниками Госавтоинспекции. Поводом стало размещенное в интернете видео, на котором именинник, еле достающий до руля, управляет отцовским BMW X1. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Автоновости Чебоксары от ZR».

На видео сначала ребенок на иномарке подъезжает ближе к камере, открывает окно и ставит свечку с цифрой шесть в кусок торта. После чего окно закрывается, и мальчик едет дальше. Кстати, в кадр попадает еще один ребенок, сидящий на пассажирском сиденье рядом с юным водителем.

В ГАИ не оценили креатив родителей, которые, как выяснилось, решили таким образом порадовать сына в день рождения. Инспекторы установили, что техническое воплощение этого замысла обеспечивал 38-летний отец ребенка, который спрятался на водительском сиденье прямо под мальчиком. Таким образом была создана иллюзия самостоятельной езды именинника.

Итогом необдуманного подарка стали два административных протокола — за нарушение правил перевозки детей и непристегнутый ремень. Кроме того, материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Сотрудники ПДН дадут оценку родительской изобретательности и системе воспитания в семье.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае инспекторы ДПС спасли жизни детям, оказавшимся в машине 36-летней местной жительницы. После требования остановиться выяснилось, что женщина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она не имела прав на управление транспортным средством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok