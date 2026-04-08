Россияне посадили за руль детсадовца и поплатились

В Чебоксарах 6-летний водитель BMW был вынужден познакомиться с ГАИ

Торжество по случаю шестилетия сына обернулось для семьи из Чебоксар разбирательством с сотрудниками Госавтоинспекции. Поводом стало размещенное в интернете видео, на котором именинник, еле достающий до руля, управляет отцовским BMW X1. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Автоновости Чебоксары от ZR».

На видео сначала ребенок на иномарке подъезжает ближе к камере, открывает окно и ставит свечку с цифрой шесть в кусок торта. После чего окно закрывается, и мальчик едет дальше. Кстати, в кадр попадает еще один ребенок, сидящий на пассажирском сиденье рядом с юным водителем.

В ГАИ не оценили креатив родителей, которые, как выяснилось, решили таким образом порадовать сына в день рождения. Инспекторы установили, что техническое воплощение этого замысла обеспечивал 38-летний отец ребенка, который спрятался на водительском сиденье прямо под мальчиком. Таким образом была создана иллюзия самостоятельной езды именинника.

Итогом необдуманного подарка стали два административных протокола — за нарушение правил перевозки детей и непристегнутый ремень. Кроме того, материалы дела переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Сотрудники ПДН дадут оценку родительской изобретательности и системе воспитания в семье.

