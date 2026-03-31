Россиянка чудом не угробила во время тест-драйва пять детей

В Красноярском крае пьяная россиянка без прав поплатилась за тест-драйв с детьми

В Уярском районе Красноярского края инспекторы ДПС спасли жизни детям, оказавшимся в машине 36-летней местной жительницы. После требования остановиться выяснилось, что женщина находится за рулем в состоянии алкогольного опьянения. О происшествии сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция России».

Машина привлекла внимание правоохранителей мотанием по дороге из стороны в сторону. Водитель остановился по требованию инспекторов. Оказалось, что женщина за рулем пьяна, да к тому же не имеет прав и никогда их не получала. При этом в салоне сидели пять детей — четверо собственных и 17-летний племянник. Пятилетний ребенок ехал без детского кресла.

Освидетельствование водителя показало 0,630 промилле алкоголя в крови. Женщина рассказала, что буквально накануне купила автомобиль и захотела отметить это событие в кругу родственников, а после застолья решила устроить для детей тест-драйв.

Опасное приключение закончилось для легкомысленной матери тремя административными протоколами. Мировым судом женщине назначен штраф в 45 тысяч рублей за нетрезвое вождение, а общая сумма санкций превысила 50 тысяч рублей. Также материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. Транспортное средство конфисковано и помещено на спецстоянку.

