Погоня за похитителем ребенка получила неожиданную развязку

Желание сына проехаться в багажнике грозит наказанием жительнице Ставрополья

Погоня за похитителем пятилетнего ребенка обернулась протоколом, направленным в комиссию по делам несовершеннолетних. Представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк поделилась в своем Telegram-канале деталями происшествия, которое должно стать поучительным для многих родителей.

В Красногвардейском округе Ставропольского края инспекторы ГАИ обратили внимание на женщину, которая посадила ребенка не в салон машины, а в багажник, после чего начала движение. После непродолжительного преследования автомобиль был остановлен, а водитель задержан.

Женщина тут же призналась, что никакого похищения не совершала. Она приехала в детский сад за сыном, который в этот раз отказался ехать в автокресле, а попросился прокатиться в багажнике. По мнению Волк, мама мальчика «проявила беспечность», поддержав его желание. «Даже при незначительном дорожно-транспортном происшествии или резком маневре ребенок мог получить серьезные травмы», — подчеркнула представитель МВД.

На место происшествия оперативно приехали сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних. В отношении «похитительницы» были составлены административные протоколы о нарушении правил перевозки детей и неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Оценку действиям и меру ответственности этой мамы теперь будет определять комиссия по делам несовершеннолетних.

Ранее в Псковской области был задержан пациент больницы за угон машины соседа по палате. Свой поступок злоумышленник объяснил желанием развеяться от однообразной обстановки.