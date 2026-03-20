Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:03, 20 марта 2026

Пациент больницы захотел развеяться и угнал машину

Марина Аверкина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Псковской области задержан пациент больницы за угон машины соседа по палате. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекция России. Свой поступок преступник объяснил желанием развеяться.

Пожилой мужчина находился на лечении в медицинском учреждении. Его иномарка была припаркована рядом с больницей, но однажды он не увидел ее на привычном месте. О пропаже автовладелец тут же сообщил в полицию. Искать машину долго не пришлось.

Один из экипажей ДПС обратил внимание на автомобиль, похожий на тот, что был в розыске. Водитель не остановился по требованию инспектора. Но вскоре нарушитель закона был заблокирован в одном из дворов Пскова.

Угонщиком оказался 18-летний молодой человек, проходивший лечение в той же больнице, что и владелец машины. Более того, правонарушитель и пострадавший лежали в одной палате. По признанию преступника, его начала тяготить однообразная больничная обстановка и он решил «сменить картинку». Для этого юноша незаметно взял ключи от машины соседа по палате и отправился во Псков. Правда, без прав на управление транспортным средством, которых у него никогда и не было.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила, как не поддаться на провокации и убеждения мошенников, а также какие фразы выдают аферистов при автомобильной сделке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Был связан с КГБ, как и все». Умер архитектор масштабного раскола украинского православия и давний критик патриарха Кирилла

    Россиянам напомнили о наказании за съемку соседей

    Дан прогноз по срокам восстановления поставок энергоресурсов с Ближнего Востока

    Лукашенко высказался о передаче ракет Ирану

    Путин утвердил в России связанный с военными праздник

    Ключевую ставку Банка России могли снизить и сильнее

    Минпромторг России захотел маркировать все автозапчасти

    Расследование дела о жестокой пытке девушек на автомойке завершено

    Стало известно о крушении самолета в Подмосковье

    Пациент больницы захотел развеяться и угнал машину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok