Пациент больницы захотел развеяться и угнал машину

В Псковской области задержан пациент больницы за угон машины соседа по палате. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекция России. Свой поступок преступник объяснил желанием развеяться.

Пожилой мужчина находился на лечении в медицинском учреждении. Его иномарка была припаркована рядом с больницей, но однажды он не увидел ее на привычном месте. О пропаже автовладелец тут же сообщил в полицию. Искать машину долго не пришлось.

Один из экипажей ДПС обратил внимание на автомобиль, похожий на тот, что был в розыске. Водитель не остановился по требованию инспектора. Но вскоре нарушитель закона был заблокирован в одном из дворов Пскова.

Угонщиком оказался 18-летний молодой человек, проходивший лечение в той же больнице, что и владелец машины. Более того, правонарушитель и пострадавший лежали в одной палате. По признанию преступника, его начала тяготить однообразная больничная обстановка и он решил «сменить картинку». Для этого юноша незаметно взял ключи от машины соседа по палате и отправился во Псков. Правда, без прав на управление транспортным средством, которых у него никогда и не было.

