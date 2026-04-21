Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

В Москве правоохранители задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным канала, задержанной 29 лет. В момент аварии она была пьяна.
Вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с несколькими транспортными средствами.
Водитель электровелосипеда получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi довезли до больницы, но не спасли. Еще несколько человек пострадали.