09:44, 21 апреля 2026Силовые структуры

Предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями в центре Москвы задержали

В Москве правоохранители задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали предполагаемую виновницу смертельного ДТП с пятью автомобилями на Садовом кольце. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, задержанной 29 лет. В момент аварии она была пьяна.

Вечером 20 апреля на улице Садовая-Черногрязская женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с несколькими транспортными средствами.

Водитель электровелосипеда получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажирку автомобиля Mitsubishi довезли до больницы, но не спасли. Еще несколько человек пострадали.

