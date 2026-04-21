Одной из жертв массовой аварии в центре Москвы оторвало голову

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:22, 21 апреля 2026Авто

Одной из жертв аварии на Садовом кольце в Москве оторвало голову
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал прокуратуры г. Москвы

Одной из жертв аварии с пятью машинами, произошедшей на Садовом кольце в центре Москвы, оторвало голову. Об этом пишет Baza в Telegram.

На данный момент известно о смерти двоих участников ДТП, еще как минимум двое пострадали.

Ранее сообщалось, что предполагаемую виновницу происшествия задержали. Ей оказалась 29-летняя женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

О массовой аварии на Садовом кольце стало известно 21 апреля. Как установила прокуратура, женщина на Mercedes столкнулась с электровелосипедом, автомобилем такси, а затем еще с тремя транспортными средствами. По факту произошедшего проводится проверка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кая Каллас анонсировала «важные решения» по Украине

    Советник министра обороны Украины показал его разрушенный «Геранью» дом

    Стала известна одна деталь в деле о смертельном ДТП в центре Москвы

    В Иране назвали условие участия сборной страны на ЧМ-2026

    В Подмосковье многодетный отец бросил нож в живот девятилетнему сыну и снял это на видео

    На Украине возмутились заявлением Зеленского о Трампе

    Лобовое стекло российского самолета треснуло во время рейса в Таиланд

    Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей

    В США констатировали исчезновение Су-57

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с ипотекой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok