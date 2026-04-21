Стала известна одна деталь в деле о смертельном ДТП в центре Москвы

РЕН ТВ: Mercedes без номеров устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве

Mercedes, который пролетел десятки метров и устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, был без номеров. Такая деталь в деле об аварии стала известна РЕН ТВ.

Очевидцы поделились, что мощный удар сзади стал полной неожиданностью для всех, кто двигался в потоке. Металлические детали буквально прошили автомобили насквозь. Водитель одной из иномарок чудом не получил травм.

По последним данным, всего в ДТП попали шесть автомобилей, рядом с ними в плотном потоке ехал мужчина на электровелосипеде. Он не выжил. Тело отбросило к обочине, а от транспорта почти ничего не осталось. По одной из версий, ему оторвало голову.

Предположительно, виновницей аварии стала 29-летняя девушка. За рулем Mercedes она была в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилистка вылетела на тротуар на огромной скорости, где сбила велосипедиста, после чего иномарку вынесло на проезжую часть. Машина протаранила еще пять автомобилей. После случившегося владелицу иномарки задержали.