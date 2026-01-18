Реклама

09:52, 18 января 2026

Вылетевший из Сочи самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку

Летевший из Сочи в Кемерово пассажирский самолет сел в Барнауле
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Вылетевший из Сочи в Кемерово самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Барнауле. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно (Боинг 737-800) авиакомпании "Северный ветер" по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета находилось свыше 160 пассажиров. О пострадавших не сообщается.

После приземления борт временно отстранили от эксплуатации.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Европе из-за подозрительного названия сети Wi-Fi одного из пассажиров на борту. Борт выполнял рейс из Стамбула, Турция, в Барселону, Испания.

