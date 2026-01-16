Пассажирский самолет экстренно сел в Европе из-за подозрительного названия сети Wi-Fi

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Испании из-за названия сети Wi-Fi

Самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Европе из-за подозрительного названия сети Wi-Fi одного из пассажиров на борту. Об этом сообщает Anadolu Ajansi.

Уточняется, что борт выполнял рейс из Стамбула, Турция, в Барселону, Испания. При подготовке к приземлению в городе назначения члены экипажа заметили, что один из пассажиров создал точку доступа Wi-Fi «Угроза взрыва». Пилоты активировали протоколы безопасности. Самолет благополучно сел, после чего были проведены необходимые проверки.

Вскоре аэропорт вернулся к штатной работе.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку из-за сообщений о взрыве. Клиенты компании сообщили о дыме, появившемся в грузовом отсеке.