Вылетевший из Египта пассажирский самолет экстренно сел из-за взрыва в грузовом отсеке

Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку в Неаполе из-за взрыва

Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку из-за сообщений о взрыве. Об этом стало известно газете Corriere della Sera.

14 октября вылетевший из Шарм-эш-Шейха, Египет, в Рим, Италия, лайнер экстренно сел в Неаполе из-за технической неполадки. Клиенты компании сообщили о дыме, появившемся в грузовом отсеке. Уточняется, что на борту воздушного судна находилось несколько журналистов и членов съемочных групп, которые сопровождали премьер-министра Италии Джорджу Мелони на «саммите мира».

Wizz Air подтвердила технические проблемы и сообщила, что все пассажиры покинули борт невредимыми. При этом авиаперевозчик отрицает какие-либо признаки дыма или пожара, сотрудники компании провели осмотр судна.

