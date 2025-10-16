Путешествия
15:25, 16 октября 2025Путешествия

Вылетевший из Египта пассажирский самолет экстренно сел из-за взрыва в грузовом отсеке

Самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку в Неаполе из-за взрыва
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Soos Jozsef / Shutterstock / Fotodom  

Пассажирский самолет авиакомпании Wizz Air совершил аварийную посадку из-за сообщений о взрыве. Об этом стало известно газете Corriere della Sera.

14 октября вылетевший из Шарм-эш-Шейха, Египет, в Рим, Италия, лайнер экстренно сел в Неаполе из-за технической неполадки. Клиенты компании сообщили о дыме, появившемся в грузовом отсеке. Уточняется, что на борту воздушного судна находилось несколько журналистов и членов съемочных групп, которые сопровождали премьер-министра Италии Джорджу Мелони на «саммите мира».

Wizz Air подтвердила технические проблемы и сообщила, что все пассажиры покинули борт невредимыми. При этом авиаперевозчик отрицает какие-либо признаки дыма или пожара, сотрудники компании провели осмотр судна.

Ранее у самолета Boeing в небе отказал автопилот. Инцидент произошел на рейсе из Вены в Нью-Дели.

