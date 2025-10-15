У летевшего из Европы самолета Boeing в небе отказал автопилот

У летевшего из Европы в Индию самолета авиакомпании Air India в небе отказал автопилот. Об этом сообщает Business Insider (BI).

Уточняется, что инцидент произошел 9 октября на рейсе из Вены в Нью-Дели. Примерно на полпути пилоты Boeing 787 сменили курс в сторону Дубая и посадили там воздушное судно.

На следующий день президент Федерации пилотов Индии Чаранвир Сингх Рандхава написал министру гражданской авиации страны письмо, выразив обеспокоенность произошедшим. Он заявил, что у лайнера возникли серьезные технические проблемы, из-за которых система автопилота «внезапно отказала».

«Мы высоко ценим мастерство пилотов, которые смогли безопасно долететь до Дубая ночью, несмотря на ограничения в системе автоматизации», — подчеркнул Сингх.

В сентябре Boeing 737-800 российской авиакомпании не смог улететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за отказа двигателя. Во время рейса экипаж воздушного судна выявил дефект в топливной системе.