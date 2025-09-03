Российский самолет застрял в Дубае из-за отказа двигателя

«Авиаторщина»: Российский лайнер Boeing 737 застрял в Дубае

Российский самолет не может улететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Авиаторщина.

По данным источника, Boeing 737-800 прилетел из Москвы в Дубай 31 августа и застрял в аэропорту прибытия. Во время рейса экипаж воздушного судна выявил дефект в топливной системе. После посадки лайнер отстранили от полетов, а обратно в столицу пассажиров доставил резервный борт.

2 сентября, после устранения технической неполадки, Boeing вылетел с тремя членами экипажа в Россию. Однако во время взлета проблемы с двигателем сохранились. Затем на высоте тысячи метров произошел отказ второго двигателя. Капитан воздушного судна подал сигнал срочности и вернулся в воздушную гавань ОАЭ.

Посадка прошла успешно, но борт снова отстранили от работы. По предварительной информации, причиной проблем с двигателем стал отказ в работе топливодозирующего устройства. На данный момент Росавиация проводит расследование.

Ранее в московском аэропорту Домодедово два самолета избежали столкновения после ошибки диспетчера. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air.

