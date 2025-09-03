Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:11, 3 сентября 2025Путешествия

Российский самолет застрял в Дубае из-за отказа двигателя

«Авиаторщина»: Российский лайнер Boeing 737 застрял в Дубае
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российский самолет не может улететь из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Telegram-канал Авиаторщина.

По данным источника, Boeing 737-800 прилетел из Москвы в Дубай 31 августа и застрял в аэропорту прибытия. Во время рейса экипаж воздушного судна выявил дефект в топливной системе. После посадки лайнер отстранили от полетов, а обратно в столицу пассажиров доставил резервный борт.

Материалы по теме:
«Люди понимали, что умрут, и выли» Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
«Люди понимали, что умрут, и выли»Россиянка оказалась единственной выжившей в авиакатастрофе. Что ей пришлось пережить?
24 августа 2021
«Я себя героем нисколько не ощущаю» Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
«Я себя героем нисколько не ощущаю»Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
16 августа 2019

2 сентября, после устранения технической неполадки, Boeing вылетел с тремя членами экипажа в Россию. Однако во время взлета проблемы с двигателем сохранились. Затем на высоте тысячи метров произошел отказ второго двигателя. Капитан воздушного судна подал сигнал срочности и вернулся в воздушную гавань ОАЭ.

Посадка прошла успешно, но борт снова отстранили от работы. По предварительной информации, причиной проблем с двигателем стал отказ в работе топливодозирующего устройства. На данный момент Росавиация проводит расследование.

Ранее в московском аэропорту Домодедово два самолета избежали столкновения после ошибки диспетчера. Инцидент произошел с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о проведении на Украине референдума по территориям

    Напуганная клиентка обратилась к юристам из-за детали в образе мастера эпиляции

    Путин назвал Зеленского «действующим главой администрации»

    Путин назвал лентяем одного своего сотрудника

    Путин рассказал о проблемах в отношениях с Азербайджаном

    Врач развеяла миф о сладостях

    Участника обмана школьницы на миллионы рублей нашли

    Пассажир захотел скорее покинуть самолет, попытался взломать дверь и ударил бортпроводника

    Путин объявил о готовности повысить уровень переговоров с Украиной

    Путин высказался о прогнозах о дальнейшем ходе спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости