14:46, 25 августа 2025

Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

Зарина Дзагоева
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В московском аэропорту Домодедово два самолета избежали столкновения после ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 23 августа, с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air. Первый летел из Новосибирска в Санкт-Петербург, но из-за плана «Ковер» в аэропорту назначения приземлился в Домодедово. Второй же прилетел в российскую столицу из Душанбе и заходил на посадку на той же полосе, с которой взлетал борт S7.

В результате ошибки диспетчера допустимый интервал был нарушен, о чем оповестила индикация. Вовремя сориентировавшись, диспетчер дал самолету S7 команду свернуть вправо. Таким образом столкновения удалось избежать.

Ранее более трехсот российских туристов застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета. Отмечается, что россияне находятся в аэропорту более семи часов, несмотря на то, что их обещали разместить в отеле.

