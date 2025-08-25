Два самолета избежали столкновения в российском аэропорту после ошибки диспетчера

«Авиаторщина»: Два самолета избежали столкновения в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово два самолета избежали столкновения после ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 23 августа, с лайнерами авиакомпаний S7 Airlines и Somon Air. Первый летел из Новосибирска в Санкт-Петербург, но из-за плана «Ковер» в аэропорту назначения приземлился в Домодедово. Второй же прилетел в российскую столицу из Душанбе и заходил на посадку на той же полосе, с которой взлетал борт S7.

В результате ошибки диспетчера допустимый интервал был нарушен, о чем оповестила индикация. Вовремя сориентировавшись, диспетчер дал самолету S7 команду свернуть вправо. Таким образом столкновения удалось избежать.

Ранее более трехсот российских туристов застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета. Отмечается, что россияне находятся в аэропорту более семи часов, несмотря на то, что их обещали разместить в отеле.