Россияне застряли в аэропорту Египта из-за поломки самолета

Shot: 300 туристов из России застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Erik Odiin / Unsplash

Более трехсот российских туристов застряли в аэропорту Хургады из-за поломки самолета. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что россияне находятся в аэропорту более семи часов, несмотря на то, что их обещали разместить в отеле. По словам пассажиров, им предоставили питание, однако еды хватило не всем.

По данным Shot, рейс из Хургада в Москву авиакомпании Egypt Air должен был отправиться в 17:35, но его почти сразу перенесли, поскольку у лайнера возникли проблемы с гидравликой.

Ранее пассажиры российской авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту грузинского Батуми более чем на десять часов в ожидании вылета в Москву.

