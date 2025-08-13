Россияне застряли в аэропорту Грузии на десять часов в ожидании вылета в Москву

Пассажиры Red Wings застряли в аэропорту Батуми более чем на десять часов

Пассажиры российской авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту грузинского Батуми более чем на десять часов в ожидании вылета в Москву. Об этом сообщает издание Baza.

По данным источника, вылет в Домодедово должен был состояться во вторник, 12 августа, в 21:00. Однако россияне на борт так и не зашли. Сначала представители перевозчика заявили, что лайнер сломался, а затем объяснили задержку рейса сильным ветром, из-за которого пилоты якобы не могут взлететь. При этом остальные воздушные суда вылетали из аэропорта, согласно расписанию, говорится в публикации.

Уточняется, что гостиницу пассажирам не предоставили, а из еды выдали лишь банку газировки и два бутерброда. Последний раз представитель авиакомпании выходил к путешественникам утром в среду, 13 августа. Покинуть аэропорт им нельзя — иначе билеты аннулируются.

В материале также указано, что среди застрявших в Грузии пассажиров оказалась белоруска Полина Гирчиц, которая играет за грузинскую футбольную команду «Ланчхути». Девушке нужно в Москву, чтобы оформить шенгенскую визу для игры в «Лиге чемпионов».

Ранее российские туристы, летевшие в Ереван из Челябинска, застряли в аэропорту на всю ночь из-за переноса рейса. В местной воздушной гавани задержки наблюдаются и по другим направлениям, в том числе внутренним.