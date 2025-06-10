Дроны срывают десятки рейсов в России. Как быть, если застрял в аэропорту и можно ли вернуть деньги за отмененный рейс?

Россияне могут вернуть деньги за отмененные из-за атак беспилотников рейсы

В последние месяцы все больше российских аэропортов временно приостанавливают работу из-за атак беспилотников. Это приводит к задержкам и отменам рейсов, потерянному времени и испорченному отдыху. Лето — сезон отпусков, но в нынешней ситуации нужно быть морально готовым в тому, что он может пойти не по плану. Что делать, если ваш рейс отменили? Можно ли получить компенсацию и бесплатное питание? И как вернуть деньги за билет? Ответы на эти вопросы — в материале «Ленты.ру».

Где следить за задержкой и отменой рейсов?

Обычно пассажиры оперативно получают информацию из СМИ, но наиболее верный способ быть в курсе всех событий в российских аэропортах — следить за анонсами от Росавиации напрямую. Они публикуют все данные о закрытии и открытии авиагаваней в режиме реального времени в Telegram-канале «Представитель Росавиации», который ведет пресс-секретарь ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Лишь за май в канале сообщалось о временных ограничениях в аэропортах около 140 раз. Чаще всего план «Ковер» объявляют в московском авиаузле: речь об аэропортах в Жуковском, Домодедово, Внуково и Шереметьево.

План «Ковер» объявляют и в других городах, поэтому «Представитель Росавиации» информирует об обстановке в аэропортах Калуги, Казани, Нижнего Новгорода, Саратова, Санкт-Петербурга, Ярославля и не только.

Стоит помнить, что даже если в аэропорту вылета не вводились ограничения, риск, что рейс задержат, все равно существует. Туда могут перенаправить самолеты из закрытых аэропортов, а это повысит нагрузку на авиагавань и вызовет сбои в графике полетов.

Можно ли предугадать отмену и задержку рейсов?

В первые месяцы 2025 года атаки дронов стали ощутимой угрозой для юга и центра России: временно закрывались аэропорты Внуково, Сочи, Минеральных Вод, Белгорода, Ростов-на-Дону и других. Предугадать подобное полностью — невозможно, но есть несколько способов минимизировать риски для себя.

В большинстве случаев ограничения приходятся на ночь или раннее утро, примерно с 3:00 до 6:00 по Москве. Именно в этот интервал происходят большинство закрытий аэропортов. Как правило, если речь не идет о праздниках (как в случае с майскими выходными), после 6-7 утра запрет на полеты снимается. Поэтому имеет смысл планировать путешествия с вылетом в позднее утреннее или дневное время.

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Еще следует стараться избегать праздничных дат и выходных: именно в эти периоды фиксируется всплеск атак, особенно накануне или в первые дни длинных выходных. Это стоит учесть перед Днем России, когда россияне будут отдыхать с 12 по 15 июня.

Кроме того, стоит избегать коротких стыковок. Если выбрать длинную пересадку, при задержке рейса пассажиры смогут успеть на следующий самолет и попасть в место назначения.

Что положено пассажиру, застрявшему в аэропорту?

Если все же пришлось застрять в аэропорту вылета, лучше быть подготовленным и провести время с комфортом. Для этого следует взять с собой воду, перекус, зарядку, пауэрбанк, наушники и аптечку. В то же время авиакомпании обязаны предоставить прохладительные напитки (при задержке больше двух часов), горячее питание (при задержке более четырех часов), размещение в гостинице (при задержке более чем на шесть часов ночью и восемь днем), бесплатный трансфер до отеля и обратно, а также возможность хранения багажа.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Чтобы получить положенные бонусы, нужно найти представителя авиакомпании: он будет на стойке регистрации или у выхода на посадку. Если же в аэропорту нет представителя конкретного перевозчика, штамп о задержке в маршрутную квитанцию могут поставить и сотрудники аэропорта. Если билеты приобретались через агентство или агрегатор, придется обратиться и к ним (через горячую линию), и к представителю авиаперевозчика.

Если получить питание и воду не удалось, можно оплатить все самостоятельно, сохранить чеки, а затем в порядке досудебной претензии получить от перевозчика компенсацию. Как правило, суд встает в подобных вопросах на сторону истца.

Как вернуть деньги за отмененный рейс?

В первую очередь следует фиксировать на видео все происходящее в аэропорту — начиная от очередей недовольных пассажиров и заканчивая возможным прямым отказом авиакомпании от компенсации. Также можно фотографировать табло с временем задержки рейса, посадочные талоны и чеки.

Даже если вылет был сорван из-за внешних обстоятельств (а атака дронов считается форс-мажором, который перевозчик не мог контролировать), пассажир все еще имеет право перенести свой рейс на другую дату или получить полную стоимость билета. По закону «Об авиации» и Гражданскому кодексу РФ, путешественник может вернуть полную сумму в течение семи дней, даже если билет был невозвратным — в случае отмены рейса перевозчиком.

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Для начала можно обратиться к перевозчику через сайт, почту или в мобильном приложении с формулировкой: «В связи с отменой рейса по инициативе авиакомпании». Если они отказывают в возмещении ущерба — можно искать помощи в Роспотребнадзоре или подать претензию через портал «Госуслуги» и копию — в Росавиацию.

Личные примеры возврата средств

Уже есть множество успешных кейсов возврата денег за отмененные или задержанные рейсы. К примеру, собеседница «Ленты.ру» смогла получить средства, даже не связываясь напрямую с авиакомпанией Azal Airlines.

Москвичка Дина Васильева должна была вылететь из Внуково в Милан с пересадкой в Баку в ночь с 25 на 26 мая. Никаких задержек на момент ее прибытия в аэропорт не было. Однако, оказавшись у своего выхода на посадку около 1:00 ночи, путешественница узнала, что вылет перенесен на полчаса — воздушное пространство над столицей было закрыто из-за атак беспилотников. Поскольку стыковка в Баку составляла больше полутора часов, девушка не стала беспокоиться, но рейс все продолжали переносить.

Вскоре Васильева поняла, что смысла ждать нет, и решила получить багаж обратно. Что необычно: самолеты других авиакомпаний отправлялись по расписанию, несмотря на ограничения в аэропорту. Россиянка купила новый билет с вылетом в 15:00 того же дня и успешно покинула Москву. Параллельно с этим она обратилась в поддержку Azal Airlines, чтобы вернуть деньги за первый билет, однако ответа не получила.

Люди говорили мне, что никогда в жизни я не получу компенсацию за этот рейс, потому что они его не отменили, а технически как бы перенесли Дина Васильева

Девушка не стала опускать руки и обратилась к сервису, через который и бронировала свой первый вылет. В «Купибилет» жалобу приняли в работу 25 мая, а в начале июня вернулись с хорошими новостями: им удалось выбить компенсацию у Azal. 9 июня туристка получила свои деньги обратно.

Когда чаще всего дроны атакуют аэропорты?

Анализ данных Telegram-каналов авианаблюдателей и сообщений Росавиации за последние 6 месяцев показывает, что атаки происходят в среднем 2–3 раза в неделю, пиковые периоды — праздничные дни (8 марта, 1 и 9 мая, Новый год) и выходные.

Время суток: чаще всего воздушное пространство закрывается с 3:00 до 6:00 утра, в редких случаях — в вечернее время.

Региональная специфика: наиболее уязвимы южные и западные регионы — Краснодарский край, Ростовская, Белгородская, Брянская и Московская области.

Наименьший риск наблюдается в будние дни с 10:00 до 16:00.

К сожалению, в 2025 году атаки дронов стали новой реальностью для российских путешественников. Однако информированность, заранее спланированный маршрут и знание своих прав помогут избежать хаоса и сберечь не только деньги, но и нервы.