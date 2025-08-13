Путешествия
Летевшие в Ереван россияне застряли в аэропорту на ночь из-за задержки рейса

31tv: Российские туристы, летевшие в Ереван из Челябинска, застряли в аэропорту
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские туристы, летевшие в Ереван из Челябинска, застряли в аэропорту на всю ночь из-за задержки рейса. Об этом сообщает 31tv.

Уточняется, что борт должен был отправиться 12 августа в 21:55 (местное время), но вылетел лишь ранним утром следующего дня. Теперь аналогичная задержка ждет путешественников, возвращающихся в Россию из Армении обратным рейсом.

В челябинском аэропорту задержки наблюдаются и по другим направлениям, в том числе внутренним. Пассажиры ждут вылета по несколько часов.

Ранее самолет с россиянами на борту не долетел в аэропорт назначения и закружил в воздухе. Причиной стала гроза.

