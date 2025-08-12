Самолет с россиянами на борту закружил над Финским заливом

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Калининград самолет кружит над Финским заливом

Самолет с россиянами на борту не долетел в аэропорт назначения и закружил в воздухе. Информация об этом появилась на сервисе отслеживания полетов Flightradar.

По данным онлайн-карты, воздушное судно авиаперевозчика «Победа», вылетевшее из Санкт-Петербурга в Калининград, покружило над Финским заливом. Также над этой частью Балтийского моря кружил борт, выполнявший рейс по маршруту Москва — Калининград.

По сообщению источника Telegram-канала 78, причиной задержки двух самолетов стала гроза в нейтральных водах. На данный момент оба лайнера летят в воздушную гавань назначения и прибудут с опозданием.

Ранее два пассажирских самолета из России развернулись в небе над Балтийским морем и вернулись в аэропорты вылета. Один борт следовал из Калининграда в Санкт-Петербург, другой — в обратном направлении.