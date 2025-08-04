Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:53, 4 августа 2025Путешествия

Два российских самолета развернулись в небе и вернулись в аэропорты вылета

Два российских пассажирских самолета развернулись в небе из-за грозы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jürgen Müller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Два российских пассажирских самолета развернулись в небе и вернулись в аэропорты вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Один из самолетов с пассажирами следовал из Калининграда в Санкт-Петербург, другой — в обратном направлении. Оба вернулись в авиагавани отправления. Причиной стала сильная гроза на маршруте полета.

Ранее капитан воздушного судна Asiana Airlines решил развернуться в небе на полпути до гавани назначения из-за пассажира, который обронил одну вещь в салоне. Туристический лайнер в это время пролетал над Казахстаном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    50 тысяч военных ВСУ и иностранных наемников готовятся к прорыву границы России. Отбито 10 атак и ликвидировано несколько ДРГ

    Гаджетами Apple начали управлять силой мысли

    Туристка описала полет на парашюте с инструктором словами «он прижимался ко мне и лапал»

    В Минпросвещения ответили на опасения из-за сокращения одного урока в школах

    Предсказано будущее ипотеки в России

    Два российских самолета развернулись в небе и вернулись в аэропорты вылета

    Появились подробности о травме Месси

    Торговая война со страной БРИКС обернулась поражением США

    Депутат высказалась об откровенных нарядах Дженнифер Лопес на концерте в Казахстане

    Кубинцы ответят за жестокое нападение на российских спасателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости