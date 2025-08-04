Два российских самолета развернулись в небе и вернулись в аэропорты вылета

Два российских пассажирских самолета развернулись в небе из-за грозы

Два российских пассажирских самолета развернулись в небе и вернулись в аэропорты вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Один из самолетов с пассажирами следовал из Калининграда в Санкт-Петербург, другой — в обратном направлении. Оба вернулись в авиагавани отправления. Причиной стала сильная гроза на маршруте полета.

Ранее капитан воздушного судна Asiana Airlines решил развернуться в небе на полпути до гавани назначения из-за пассажира, который обронил одну вещь в салоне. Туристический лайнер в это время пролетал над Казахстаном.