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19:09, 30 июля 2025Путешествия

Пассажирский самолет развернулся на полпути из-за уронившего одну вещь мужчины

Haberler: Самолет Asiana Airlines развернулся в небе из-за пауэрбанка на борту
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Капитан воздушного судна Asiana Airlines решил развернуться в небе после того, как пассажир борта уронил одну вещь в салоне. Об этом сообщает турецкий новостной сайт Haberler.com.

По данным источника, турист летевший из Стамбула, Турция, в Сеул, Южная Корея, во время полета над Казахстаном уронил свой пауэрбанк между кресел и обратился к экипажу за помощью, однако бортпроводники не смогли достать устройство. Поэтому пассажирский самолет развернулся на полпути и благополучно вернулся в гавань отправления.

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Уточняется, что Главное управление гражданской авиации Южной Кореи запрещает авиакомпаниям перевозить на своих судах портативные зарядные устройства.

Ранее сообщалось о пожаре, который вспыхнул в самолете Air Busan на аэродроме Пусана. На борту находились 169 пассажиров и 7 членов экипажа, лайнер полностью сгорел. Возможной причиной возгорания стал пауэрбанк.

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