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12:15, 31 января 2025Путешествия

Раскрыта возможная причина пожара в полностью сгоревшем в Южной Корее самолете

YNA: Пожар в сгоревшем в Пусане самолете Air Busan мог начаться из-за пауэрбэнка
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Yonhap / Reuters

Пожар в пассажирском самолете Air Busan, полностью сгоревшем в Пусане, мог начаться из-за пауэрбэнка. Возможную причину ЧП раскрыло агентство YNA.

По данным издания, предположительно, огонь вспыхнул в авиалайнере из-за внешней батареи или электронного устройства, упакованного в чемодан.

Пожарные службы Южной Кореи уточняли, что пассажиры, поднявшиеся на борт, видели, как в багажном отделении начался пожар, сопровождавшийся потрескиванием и дымом.

Самолет Air Busan загорелся в Пусане перед вылетом в Гонконг 28 января. Огонь охватил весь фюзеляж.

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