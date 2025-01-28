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17:48, 28 января 2025Путешествия

В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

Yonhap News: В Пусане загорелся самолет Air Busan со 169 пассажирами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @fl360aero / X

В аэропорту Пусана, Южная Корея, загорелся самолет со 169 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Об этом сообщает Yonhap News.

Уточняется, что борт Air Busan должен был вылететь в Гонконг во вторник, 28 января. Возгорание началось в хвосте лайнера в 22:30 по местному времени.

Всех пассажиров и сотрудников авиакомпании удалось эвакуировать с помощью надувного трапа, никто из них не пострадал.

Вскоре огонь перекинулся на фюзеляж и охватил весь самолет.

Ранее авиакатастрофа Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air произошла в аэропорту Муан в Южной Корее. Специалисты смогли извлечь данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов.

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