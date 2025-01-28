В аэропорту Южной Кореи пожар охватил целый самолет с пассажирами

В аэропорту Пусана, Южная Корея, загорелся самолет со 169 пассажирами и 7 членами экипажа на борту. Об этом сообщает Yonhap News.
Уточняется, что борт Air Busan должен был вылететь в Гонконг во вторник, 28 января. Возгорание началось в хвосте лайнера в 22:30 по местному времени.
Всех пассажиров и сотрудников авиакомпании удалось эвакуировать с помощью надувного трапа, никто из них не пострадал.
Вскоре огонь перекинулся на фюзеляж и охватил весь самолет.
Ранее авиакатастрофа Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air произошла в аэропорту Муан в Южной Корее. Специалисты смогли извлечь данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов.