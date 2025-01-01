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10:27, 1 января 2025Путешествия

Извлечены данные черного ящика разбившегося в Южной Корее самолета

Специалисты извлекли данные черного ящика упавшего в Южной Корее самолета
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Специалисты смогли извлечь данные черного ящика, записывавшего переговоры в кабине пилотов самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее. Об этом сообщил директор департамента гражданской авиации министерства транспорта Чжу Чжон Ван, передает ТАСС.

Началась работа по конвертации переговоров в звуковые файлы. Второй черный ящик — бортовой самописец данных о полете — получил повреждения. Эксперты считают, что на расшифровку бортового самописца с данными о полете потребуется около месяца.

Если у южнокорейских специалистов возникнут сложности, черные ящики могут быть переданы американским коллегам из Национального совета по безопасности на транспорте, около 10 человек прибыли в Муан.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан произошла в воскресенье, 29 декабря, ее жертвами стали 179 человек. Президент США Джо Байден заявил о готовности помочь Сеулу и оказать любую необходимую помощь.

В Южной Корее назвали три основных версии крушения пассажирского самолета — столкновение с птицами, неполадки в работе двигателя, шасси и систем торможения, а также недостаточную при ЧП длину взлетно-посадочной полосы.

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