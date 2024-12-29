Байден заявил о готовности помочь Сеулу в связи с авиакатастрофой

Байден заявил о готовности помочь Сеулу в связи с катастрофой в аэропорту Муан

Администрация США окажет всю необходимую помощь Южной Корее в связи с крушением самолета авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан. Об этом говорится в письменном заявлении американского президента Джо Байдена, передает ТАСС.

«Наши мысли и молитвы — с теми, кто столкнулся с этой трагедией», — сказал Байден, добавив, что США готовы оказать любую необходимую помощь.

Авиакатастрофа в аэропорту Муан в Южной Корее произошла в воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск). Все внутренние и международные рейсы в международном аэропорту Муан были отменены.

Авиакомпания Jeju Air, которой принадлежит потерпевший крушение самолет Boeing 737-800, пообещала оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе.