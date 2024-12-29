В Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В катастрофе погибли 28 человек

Опубликовано видео крушения самолета в аэропорту Муан в Южной Корее

В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо взлетно-посадочной полосы (ВПП) и врезался в ограждение. В результате авиакатастрофы погибли 28 человек.

Авиалайнер упал в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Речь идет о рейсе 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан. Всего на борту находился 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Момент крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту Муан в Южной Корее попал на видео.

Самолет столкнулся с птицами

Самолет, потерпевший крушение при посадке в Южной Корее, столкнулся с птицами. По данным местных СМИ, это могло стать причиной возникновения проблемы при посадке лайнера.

Сотрудники правоохранительных органов и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы, начиная с хвостовой части самолета. Первоначальная ликвидация пожара на упавшем в Южной Корее самолете завершена.

В декабре потерпели крушение несколько самолетов

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» упал в нескольких километрах от казахстанского города Актау. Самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный, из-за плохих погодных условий его перенаправили в Махачкалу. Позже пилот принял решение сажать борт в Актау, но потерпел крушение. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

22 декабря сообщалось, что на юге Бразилии, в штате Риу-Гранди-ду-Сул разбился частный самолет с пассажирами. Уточнялось, что небольшой самолет разбился в жилой зоне вскоре после вылета из аэропорта Канела в штат Сан-Паулу. На борту самолета находились минимум девять или десять человек.

Рухнувшее транспортное средство разрушило здания мебельного магазина и гостиницы, 15 пострадавших постояльцев увезли в больницу. Владельцем самолета является местный бизнесмен Луис Клаудиу Салгейру Галеази.

13 декабря легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. По данным правоохранителей, на борту самолета находилось два человека. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684). В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал.