Пожар на упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали

Пожар на упавшем в Южной Корее самолете ликвидировали, пассажиров эвакуируют

Пожар на самолете, упавшем в аэропорту Муан в Южной Корее, ликвидирован, ведется эвакуация пассажиров. Об этом сообщило агентство «Ёнхап».

Отмечается, что полиция и пожарные проводят эвакуацию начиная с хвоста самолета. Первоначальные работы по ликвидации возгорания завершены.

Ранее сообщалось, что авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Всего на борту находились 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

По последним данным, в результате катастрофы погибли 28 человек.