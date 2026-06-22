Китай отреагировал на удар ВСУ по автобусу в Брянской области

МИД КНР осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все стороны украинского конфликта к сдержанности. Так атаку дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобус с детьми в Брянской области прокомментировал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает РИА Новости.

«Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, а также прекратить атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заявил дипломат.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы. Кроме того, жертвой удара стала сопровождавшая школьников женщина 1985 года рождения.