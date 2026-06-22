Сразу несколько сложных и дорогостоящих медпроцедур стали доступны россиянам бесплатно

В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения

Сразу несколько сложных и дорогостоящих медицинских процедур стали доступны россиянам бесплатно — их включили в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом в беседе с РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения», — сообщил он. Кроме того, добавил Баланин, в базовую программу был перенесен один метод, который ранее относился к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи.

Благодаря этому некоторые сложные и дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно, им не придется оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, пояснил председатель Федерального фонда ОМС.

Ранее президент Всероссийского общества гемофилии, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев предложил способ решить проблему с доступностью жизненно важных лекарств в России. По его мнению, для этого в российских регионах необходимо создать системы отслеживания остатков жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.