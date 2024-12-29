Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее выросло до 28 человек

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее достигло 28. Об этом сообщает «Ёнхап».

Спасатели помогают выжившим, находящимся в хвостовой части самолета. Отмечается, что два человека спасены. Полиция и пожарные службы провели первоначальную ликвидацию пожара и ведут спасательные работы.

Авиакатастрофа произошла в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Всего на борту находились 181 человек, включая пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.