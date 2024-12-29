В Южной Корее самолет при посадке пролетел мимо ВПП

В Южной Корее самолет при посадке пролетел мимо ВПП, погибли 23 человека

В аэропорту Муан в Южной Корее самолет пролетел мимо ВПП при посадке и врезался в ограждение, сообщает «Ёнхап».

В результате авиакатастрофы погибли 23 человека. Самолет упал в 9:07 утра по местному времени (3:07 по московскому). Речь идет о рейсе 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан. Всего на борту находился 181 человек, включая членов экипажа. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами.

25 декабря пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» потерпел крушение в нескольких километрах от казахстанского города Актау 25 декабря. На борту находились 67 человек, 38 из них выжить не удалось.

13 декабря легкий самолет потерпел крушение в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк. Воздушное судно упало на межштатную автомагистраль 684 (Interstate-684).